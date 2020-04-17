Erzincan polisinden küçük Sıla'ya doğum günü sürprizi

Erzincan'da, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 8 yaşındaki Sıla Karal'a, polisler doğum günü sürprizi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak doğum gününü polislerle kutlamak istediğini söyleyen Sıla Karal'ı yalnız bırakmadı. Karal'ın evine giden polisler, çocuğa doğum günü sürprizi yaptı. Polislerin getirdiği pastanın üstündeki mumları söndüren Karal'a çeşitli hediyeler de verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“15 Nisan 2020 günü akşam saatlerinde Sıla'nın 155 Polis İmdat hattını arayarak bugün doğum günü olduğunu ve doğum günü pastamı polis abilerimle kesmek istiyorum diyerek istekte bulunması üzerine bir çocuğun kalbine dokunabilmek, yüzünde ki tebessüm olabilmek adına yola koyulduk. Pastasını kesmesinin ve hediye ettiğimiz oyuncağın karşısında yaşadığı mutluluğu görmek bizler için çok kıymetli. Yavrumuzun geleceğe umutla, sevgiyle bakması dileğiyle; doğum gününü Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ailesi olarak kutluyoruz. Ayrıca; 8 yaşına giren Sıla, içinde bulunduğumuz zor durum için vatandaşlarımıza ‘Evde Kal' çağrısında bulunarak örnek bir davranış göstermiştir.”