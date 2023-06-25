Erzincan polisinden kurban satıcılarına 'sahte para' uyarısı

Erzincan'da polis ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı hayvan pazarlarında sahte para konusunda satıcıları bilgilendirerek broşür dağıttı.

Kurban Bayramı öncesinde sahte para ile kurban alışverişi ve dolandırıcılık yöntemleriyle satıcıların mağdur olmaması için harekete geçen Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri; Erzincan merkezde kurulan hayvan pazarını ziyaret ederek tek tek dolaşarak broşür dağıttı. Paranın sahte olduğunu nasıl anlayabileceklerini detaylı şekilde anlatan ekipler, satıcıları sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini dikkat çeken polis, satıcılardan dikkatli olmalarını istedi. Kurban Bayramı süresince denetim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kurban satıcıları da yaptıkları konuşmada, "Öncelikle İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. Ekipler, sahte paralar konusunda bize güzel bilgiler verdi. Bu bilgiler için çok iyi oldu" dedi.