Erzincan polisinden motosiklet denetimi

Erzincan'da Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler tarafından motosikletlere yönelik denetim yapıldı.

Kamu güvenliği ve trafik yönünden tehlike oluşturan motosikletlerin tespit edilmesi, açıktan hırsızlık ve motosiklet ve akülü bisiklet hırsızlığı olaylarının önüne geçilmesi amacıyla Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce motosikletler ve elektrikli bisikletlere yönelik denetim yapıldı.

Yapılan uygulamalarda motosiklette kask kullanımının önemi hakkında sürücüleri uyaran ekipler, plakasız ve kasksız motosiklet kullananlara cezai işlem uyguladı.

19.30- 20.30 saatleri arası Atatürk Mahallesi Ali Kemali Caddesi üzerinde, 21.00- 22.00 saatleri arası Yavuz Selim Mahallesi Bahçesaray Caddesi üzerinde motosikletler üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde; 63 araç/sürücüsü kontrol edilerek 8 motosiklet, 1 otomobil olmak üzere toplam 9 araç otoparka çekildi.

3 araç trafikten men edilerek toplamda 14 bin 988 TL trafik idari para cezası uygulandı.