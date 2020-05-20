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Erzincan protokolü saat 19.19'da İstiklal Marşını okudu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Erzincan protokolü saat 19.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Erzincan protokolü saat 19.19'da İstiklal Marşını okudu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün saat 19.19'da tüm stadyumların ışıklandırılarak, seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapılacağını belirterek, vatandaşları evlerinin pencerelerinden veya balkonlarından İstiklal Marşı'nı okumaya davet etmişti. Erzincan'da da tüm yurtta olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşlar balkonlardan İl protokolü ise Valilik binası önünde saat 19.19'da İstiklal Marşını okudu. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali Ekiyor, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, vali yardımcıları ve bazı kurum müdürleri Valilik binası önünde İstiklal Marşı okudu. Belediye anons sisteminden tüm kentte yayınlanan İstiklal Marşı'nın ardından kahramanlık türküleri çalındı.

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