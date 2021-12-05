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Erzincan Refahiye'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde 3.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 13. 20'de merkez üssü Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yerin 6.85 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem hafif şekilde vatandaşlar tarafından hissedildi. Herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.


Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin merkez üssünü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Gürleyik olarak belirterek büyüklüğünün 3.2, derinliğinin 6.9 kilometre olduğunu kaydetti.

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