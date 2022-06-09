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Erzincan Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışacak 80 işçinin yerleri belirlendi

Erzincan’da ataması yapılan Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışacak 80 işçinin yerleri belirlendi.

Erzincan'da ataması yapılan Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışacak 80 işçinin yerleri belirlendi.


Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde 4857 sayılı iş kanunu çerçevesinde istihdam edilmek üzere Erzincan'a ataması yapılan çeşitli unvan ve branşlardaki 102 sürekli işçiden, güvenlik soruşturmaları bakanlıkça tamamlanan 80 işçinin il merkezi ve ilçe sağlık tesislerine yerleştirme işlemleri Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Toplantı salonunda İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin'in katılımlarıyla kura usulü ile video kayıt altına alınarak gerçekleştirildi.


Yeni görev yerleri belirlenen 80 personel 10.06.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar sağlık tesislerinde işbaşı yapmaya başlayacak.

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