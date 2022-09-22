Erzincan Sağlık Müdürü Dr. Tekin: “Amacımız sevk eden değil sevk alan bir hastane olmak”

Cihan Tekin, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 7 yataklı yoğun bakım birimi oluşturduklarını kaydederek, “Amacımız sevk eden değil sevk alan bir hastane olmak” dedi.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen basın toplantısında Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ile Başhekim Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız hastaneye yönelik bilgilendirmelerde bulundular.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çoğalan bölümleri ve artan hizmet kapasitesiyle zaman zaman Erzincan'ın çevresinde bulunan illere de hizmet sunduğunu kaydeden Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, “Bugün burada bulunmamızın temel amacı acil servisimizde bir yoğun bakım oluşturduk. 7 yataklı yoğun bakım birimi oluşturduk. Bu 7 yataklı yoğun bakım biriminin bize avantajları nelerdir? Zaman zaman hastalar gelir belirsizdir. Hangi bölüme yatacağı, çıkacak tahlil, tetkik sonuçlarına göre karar verilinceye kadar vatandaşlar müşahede odalarında ya da acil serviste sedyelerde kalıyorlardı. Bunu çok doğru bulmuyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve daha nitelikli hizmet almalarını sağlamak için acilde ikinci basamak, 7 yataklı bir yoğun bakım oluşturduk. Burada hastalarımız çok daha güvenli ve çok daha iyi bakımlı şekilde tektik sonuçları çıkana kadar hangi servise nakledilinceye kadar burada müşahede altında tutulacaklar. Baktığımız hastaların yüzde 30'u Erzincan kayıtlı olmayan hastalar. Dolayısıyla bu da Erzincan sağlık hizmetlerinin genişliğini ve bundan sonraki süreçte daha da gelişeceğinin bir ifadesidir. Yapacağımız ek sağlık hizmetleriyle birlikte Erzincan'ımızı kendi kendine yeterli hale getirip bundan sonra artık sevk eden değil sevk alan ve çevre illere de hizmet veren bir sağlık camiası, hastane oluşturmak diyoruz” şeklinde konuştu.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'da, yapılan çalışmalar ve verilen hizmetlere yönelik açıklamalarda bulunarak şöyle konuştu:

“Acil serviste 3 ay içinde yaklaşık 80 bin hasta baktık. Totalde 80 bin hasta hakikaten Erzincan nüfusunu göz önüne aldığımızda iyi bir sayı. Yüzde 20'si il dışından gelen hastalar. Biz sadece kendi halkımıza değil il dışından gelen hastalara da sağlık hizmeti veriyoruz. Yaz döneminde bu da bizim için gurur kaynağı. Şöyle bir tetkik ettiğimizde acil servisle ilgili genel problemleri ne olduğunu ya da hizmetin kalitesini arttırmak adına neler yapılabileceğini belirlediğinizde orada bir yoğun bakım açılmasını mevcut sağlık hizmetinin kalitesini daha da artıracağını kararını verdik. Yaklaşık 10 gündür bu hizmeti veriyoruz.”

Açıklamaların ardından Dr. Tekin ve Başhekim Doç. Dr. Kuyrukluyıldız, gazeteciler tarafından kendilerine yöneltilen soruları cevaplandırdılar. Toplantının ardından yeni hizmete giren 7 yataklı yoğun bakım birimi ziyaret edildi.