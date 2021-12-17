Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı Eylem Planı kapsamında, hükümlü ve tutukluların dini bilgi seviyelerini artırmak ve topluma yeniden kazandırılmalarına katkı sağlamak amacıyla Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda dini bilgiler yarışması düzenlendi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Türkiye genelindeki ceza ve infaz kurumlarında düzenlenen yarışma kapsamında Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda "Dinim İslam Temel Bilgiler Kitabı" mahkum ve tutuklulara tedarik edildi. Tedarik edilen kitap esas alınarak dini bilgiler üzerine yarışma yapıldı. Covid-19 salgın hastalık kurallarının da göz önünde bulundurularak ve ceza infaz kurumlarının idari sorumluları ile istişare edilmek suretiyle mahalli imkân ve şartlar da göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilerek katılımcıların hepsine ayrıca kitap hediye edildi.

Yapılan yarışmaya üçü kadın olmak üzere toplam 46 hükümlü ve tutuklu katıldı. Yarışmaya müftülüğün personellerinden Cezaevi Vaizi Engin Keleş, Cezaevi Manevi Rehberleri Lütfi Şimşek ve Hayati Mutlu nezaret etti.

Düzenlenmiş olan dini bilgiler yarışması hakkında bilgi veren Cezaevi Vaizi Engin Keleş, hükümlü ve tutukluların yapılan yarışmadan çok memnun kaldıklarını ifade ederek bu gibi yarışmaların devamını talep ettiklerini söyledi.