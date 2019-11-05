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‘Erzincan Tanıtım Günleri' 7 Kasım'da başlıyor

Erzincan Valiliği himayesinde İstanbul Maltepe Fuar alanında gerçekleştirilecek olan ‘Erzincan Tanıtım Günleri’ 7 Kasım 2019 tarihinde start alacak.

Erzincan Valiliği himayesinde İstanbul Maltepe Fuar alanında gerçekleştirilecek olan ‘Erzincan Tanıtım Günleri' 7 Kasım 2019 tarihinde start alacak.


Erzincan 7- 10 Kasım tarihleri arasında İstanbul Maltepe Fuar alanında düzenlenecek olan ‘Erzincan Tanıtım Günleri' programı ile görücüye çıkacak.


Erzincan Valiliği'nin himayesinde, Erzincan Belediyesi, Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği ile İstanbul ve Erzincan'daki sivil toplum kuruluşlarının destekleri ile düzenlenecek olan ‘Erzincan Tanıtım Günleri' programında Erzincan'ın tarihi, turizm potansiyeli, kültürü ve yöresel ürünlerinin tanıtılacak.


Etkinlik alanında Erzincan il ve ilçelerinin, sivil toplum kuruluşlarının stantlarını yer alırken, yöresel ürünlerin sergileneceği fuar alanı da bulunacak.


7 Kasım'da başlayacak olan ‘Erzincan Tanıtım Günleri'nin açılışını TBMM eski Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın yapacağı belirtildi.

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