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Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasından öğrencilere tablet desteği

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, pandemi döneminde uzaktan eğitime katkıda bulunmak amacıyla Erzincan genelinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaçlı öğrencilere verilmek üzere toplam 65 adet tablet hediye etti.


Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu tarafından, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ile imzalanan protokol ile takdim edildi. Yönetim Kurulu Başkanı Tanoğlu, okullarda yüz yüze eğitime geçilememesi nedeniyle uzaktan eğitimin büyük önem kazandığını ve bu anlamda maddi açıdan imkânı bulunmayan çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına bir nebze katkıda bulunmak istediklerini belirtti.


İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ise tablet bilgisayarı bulunmadığı için derslerini takip edemeyen, öğrencilerimize destek olmak amacıyla Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının katkıları ile alınan tabletlerin öğrencilerimizin geleceği için önemli bir katkı olduğunu vurgulayarak eğitim ve öğretime verdikleri destekten dolayı Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu'na teşekkür etti.

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