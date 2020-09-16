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Erzincan trafik kazası: 7 yaralı

Erzincan’da "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Erzincan'da "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.


Kaza, dün öğle saatlerinde Uluköy - Çağlayan yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.Y., idaresindeki tarım aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kazada sürücüyle birlikte tarım aracının kasasında bulunan toplam 7 kişi yaralandı.


Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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