İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: “İdlib bölgesinde uğradığı hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifa diliyorum”

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, İdlib’de şehit olan 33 askerimizle ilgili taziye mesajı yayımlayarak, “Ülkemizin sınır güvenliği ve vatanımızın ilelebet payidar kalması için görev yaparken, İdlib bölgesinde uğradığı hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize ise acil şifa diliyorum.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, İdlib'de şehit olan 33 askerimizle ilgili taziye mesajı yayımlayarak, “Ülkemizin sınır güvenliği ve vatanımızın ilelebet payidar kalması için görev yaparken, İdlib bölgesinde uğradığı hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize ise acil şifa diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” dedi.


Tanoğlu, taziye mesajında şu görüşlere yer verdi:


“Türk milletinin, var olduğu günden bu yana vatanı ve bağımsızlığını namusu bilmiş, herhangi bir tehdit karşısında gözünü bile kırpmadan canını feda etmiştir. Bugün de bizlerin huzuru, vatanının bölünmez bütünlüğü ve milletinin bekası için sınır ötesinde görev yapan gözü pek Mehmetçik'imiz, ne yazık ki hain bir saldırıyla karşı karşıya kalmıştır. Ülkemizin sınır güvenliği ve vatanımızın ilelebet payidar kalması için görev yaparken, İdlib bölgesinde uğradığı hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize ise acil şifa diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Sadece yüreğimizle değil, tüm varlığımızla, canımızla, tüm maddi imkânlarımızla vatan görevinde devletimizin yanındayız ve emrindeyiz. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası olarak yaklaşık 3 bin üyemizle devletimizin hizmetinizdeyiz.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.