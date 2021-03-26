Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: “Milletimizin ve tüm İslam âleminin Berat Kandilini tebrik ederim”

Tanoğlu, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“11 ayın sultanı Ramazan ayının müjdeleyicisi olan Berat gecesine kavuşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Berat gecesi oldukça önemlidir. Zira Müslümanların sınırsız af ve merhamet sahibi Cenab-ı Allah'a sığınarak günahlardan arınma, nefis esaretinden berat etme ve nihayetinde kurtuluşa erme fırsatını yakalayabileceği müstesna gecelerden birisidir. Biz Müslümanlar olarak böylesine önemli bir günün feyz bereketinden istifade etmeliyiz. Kırık kalpleri onarıp, dargınlık zincirlerini kırıp, nefret ve intikam hislerinden kendimizi arındırabiliriz. Yeter ki yüce Allah'ın ardına kadar açtığı bu kurtuluş kapılarından girmesini bilelim.

Covid-19 salgını nedeniyle zor günlerden geçtiğimiz bu zaman diliminde, yaşadığımız bütün zorluk ve sıkıntıları aşarak, İslam dünyası ve insanlık ailesi olarak en yakın zamanda sağlıklı günlere erişeceğimize yürekten inanıyor, dualarınızı da eksik etmemenizi temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Erzincanlı hemşerilerimiz ve Ticaret ve Sanayi Odası üyelerimiz olmak üzere, milletimizin ve tüm İslam âleminin Berat Kandil'ini tebrik ediyor, Mübarek Berat Kandilinin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa öncelikle sağlık, huzur ve bereket getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum”