Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Tanoğlu mesajında “Esareti kabullenmemiş, inandığı değerler etrafında hür iradesi ile Cumhuriyeti bizlere armağan etmiş atalarımızın büyük hatırasına olan inancımız ve derin bağlılığımızla, Cumhuriyet'in 96. yıldönümünü kutlamanın büyük heyecanı ve gururu içindeyiz.

Her anı kahramanlıklarla dolu eşsiz bir mücadele örneği olan Kurtuluş Savaşı, Milletimizin var olma mücadelesi, Cumhuriyet ise yeniden dirilişin sembolüdür.

Türkiye Cumhuriyeti, aradan geçen 96 yılda başta demokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık, bilim, ulaştırma ve sanayi olmak üzere tüm alanlarda önemli mesafeler kat etmiştir. Cumhuriyetimizin değerlerini demokrasiyle taçlandırma başarısı gösteren Ülkemiz, köklü tarihi geçmişi, zengin kültürü ve jeopolitik konumuyla bölgemizin ve dünyanın parlayan yıldızıdır.

Türkiye Cumhuriyeti, artık her alanda dev atılımlar gerçekleştirmiş bir dünya devletidir. Ülkelerarası amansız bir rekabetin yaşandığı yüzyılımızda ülkemiz bilgiye önem vererek, teknolojik alanda önemli başarılara imza atmış ülkeler arasında yerini almıştır.

Bundan sonrada Türkiye Cumhuriyeti önünde uzanan aydınlık yolda, emin adımlarla ilerlemeye devam edecek, benimsediği, evrensel ilkeleri muhafaza ederek, uygar dünyanın onurlu bir üyesi olmak için verdiği kararlı mücadeleyi sürdürülecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin 96. yılını kutluyor, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.