Erzincan TSO tarafından yeni yapılacak olan hizmet binasında yer alan ofisler satışa çıkarıldı

Atatürk Mahallesi Nermi Tombul Caddesi üzerinde bulunan arsada (Bilim Sanat Merkezi'nin bulunduğu arsa), Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'nın Yeni hizmet Binası inşaatı başlamış olan, yeni hizmet binasında yer alacak olan ofisler avan proje üzerinden satışı gerçekleştirilecek.

Söz konusu satış için 15 -16- 17 -18 Ağustos 2022 tarihleri arasında saat 14.00'te ihale yapılacak. İdari şartname ve ekleri aşağıda yer almakta.

İhale detaylarına, idari şartname ve eklerine Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'ndan ulaşılabilecek.