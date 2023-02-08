Erzincan TSO yardım tırı yola çıktı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 şiddetinde ki depremler sonrasında Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası yardım tırı, Malatya'ya gitmek üzere yola çıktı.

Yardım tırını uğurlamak üzere, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan TSO Başkanı Ahmet Tanoğlu, Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu ve meclis üyeleri AFAD binası önünde hazır bulundular. Açıklama yapan Ahmet Tanoğlu konuşmasında, “Öncelikle Allah böyle bir afeti bir daha yaşatmasın. Biz daha evvel de depremi yaşadık ne kadar acı olduğunu biliyoruz. Deprem olduğu andan itibaren Valimle irtibata geçtik. Sabah saat 08:30 da aradım kendilerini üzerimize düşen ne varsa başımızla beraber olduğunu söyledim. Valim de ihtiyaç olan listeyi bize söyledi acil projektör ve ışıldakları hemen temin ettik, gönderdik. Valimden bilgileri alarak Malatya ilimizin ne ihtiyacı varsa o ihtiyaçlar doğrultusunda tırımızı doldurduk. Üzerimize ne düşüyorsa başımızla beraber bir tır değil 10 tır kurban olsun servetimiz de gitsin yeter ki vatanımız milletimiz ayağı kalksın.” dedi.

Bununla birlikte Erzincan Valiliği koordinesinde başlatılan "Her Evden Bir Battaniye" kampanyası kapsamında da Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının destekleri ile hazırlanan yardım tırları da afet bölgesine uğurlandı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu ve meclis üyeleri tarafından deprem bölgesine uğurlanan yardım tırından dolayı Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi ve üyelerine teşekkür eden Erzincan Valisi Mehmet Makas, yardım kampanyasına ilk günden beri yoğun destek veren Erzincan TSO'ya teşekkür etti.