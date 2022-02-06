Erzincan TSO yeni hizmet binasında çalışmalar başladı

Atatürk Mahallesi Nermi Tombul Caddesi üzerinde bulunan arsada (Bilim Sanat Merkezi'nin bulunduğu arsa), Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası yeni hizmet binasın inşası için çalışmalar başladı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, inşaat alanında yaptığı açıklamada, “Daha evvel Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği üç okul binası yapıp burayı almamız için protokol yapıp iki okulu teslim ettik üçüncü okulunda yaklaşık 1 aylık işi var onu da teslim edeceğiz kısa zamanda. Burayı Erzincan'a yakışır Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binası yapmanın hesabını yapıyoruz.

18 Şubatta da dükkân satışların ihalesi var, herkesi ihale ye davet ediyorum. Burayı en iyi şekilde değerlendirip Erzincan'ımıza yakışır Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet binası yapacağız.

Burada aşağıda 8 adet dükkân var baş tarafın da bir dükkânı Özel İdare ile kat karşılığı yüzde 55 yüzde 45 ortaklığıyla yapıyoruz dükkânın birini Özel İdareye vereceğiz geri kalan yedi dükkânın beşini satıp bu binanın maliyeti çıkarıp iki adet dükkân üç kat Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binasını Erzincan'ımıza kazandıracağız” dedi.