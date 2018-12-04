Erzincan TSO Yönetimi ile basın mensupları kahvaltılı toplantıda buluştu

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu Erzincan'da ki Basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yıllık çalışmalar kapsamında Erzincan basını ile bir toplantı düzenlendi. Başkan Tanoğlu, gazetecilere, Oda projeleri ve gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Gerçekleştirilen basın toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Aksakallı, Yönetim Kurulu Üyeleri Alaattin Tuncay ve Ömer Akbaş ve Erzincan'daki yerel ve Ulusal basın temsilcileri katıldı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu konuşmasında “Saygıdeğer basın mensupları, sizlerle birlik ve beraberlik adına düzenlemiş olduğumuz kahvaltı programımıza hoş geldiniz.

Göreve geldiğimiz andan itibaren üzerinde durduğumuz en önemli husus, üyelerimizin menfaatini en iyi şekilde korumak ve ilimiz için birlik ve beraberlik çatısı altında hep beraber hareket etmek olmuştur. Bu düşünceyle, ilimizin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla yapmış olduğumuz çalışmalardan bahsetmeden istiyorum.

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU OLUŞTURDUK

Göreve başladığımızda ilk olarak, Odamız bünyesinde Yüksek İstişare Kurulu oluşturduk. Kurul üyelerini belirlerken Odamızın en eski üyelerinden, yani bu şehre yıllarını veren, iyi gününde kötü gününde şehri terk etmeyen ticaret erbaplarından oluşturmaya gayret gösterdik. Yaptığımız toplantımızda Odamız ve ilimizle ilgili pek çok hususu konuştuk, değerlendirdik ve planlamalarımızın içine dahil ettik.

ODAMIZDAN ONLİNE ÜCRETSİZ FAALİYET BELGESİ VERİLİYOR

Bir diğer çalışmamız, üyelerimizin Odamızdan aldıkları belgelerle ilgili oldu. Üyelerimiz için bir yazılım hazırladık ve üyelerimiz, faaliyet belgesi veya Oda kayıt belgesi almak istediklerinde artık online olarak sistemimiz üzerinden, 7 gün 24 saat ücretsiz olarak alabiliyorlar.

NEFES KREDİSİ İLE ERZİNCAN'A 20 MİLYON TÜRK LİRASI PİYASAYA SÜRÜLDÜ

Bunun yanı sıra üyelerimiz için, Nefes Kredisi adı altında, piyasadan çok daha düşük oranlarla kredi kullandırma uygulamasını gerçekleştirdik. Nefes Kredisi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin talimatı, nakit varlığımızın yüzde 25 ini Nefes Kredisi için ayırmaktı ancak biz piyasayı rahatlatmak adına varlığımızın yüzde 90 ını mevduat olarak yatırarak, geçmiş dönemde de nefes kredisi için yatırılan mevduat ile birlikte toplamda yaklaşık 20 milyon Türk Lirası piyasaya sürülmüş oldu. Bu kadar yüklü bir miktarın bir sivil toplum kuruluşu tarafından piyasaya sürülmesi az karşılaşılan bir durumdur.

SÜT İŞLEME TESİSİ PROJESİ BİTME AŞAMASINDA

Bir önceki Yönetim Kurulu tarafından başlatılan Süt İşleme Tesisi Projesi, Düve Üretim Çiftliği Projesi ve Erzincan Tulum Peyniri ile ilgili çalışmalar hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Süt İşleme Tesisi Projesi ile günlük 45 ton sütün ilimizde işlenerek, tereyağı, kaşar peyniri ve beyaz peynir olarak üretilmesi sağlanacaktır. Bu proje, yaklaşık 600 süt üreticisini rahatlatacak ve toplanan sütün diğer illerde işlenmesi yerine ilimizde kurulacak olan süt işleme tesisinde işlenmesi sağlanacaktır. Göreve geldiğimizde bir önceki dönemde tesis için yer belirlenemediğini ve projenin hızının yavaşladığını gördük. Yönetim Kurulu olarak bizler, projeyi hızla bitirmek amacıyla Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve Vossloh Limited Şirketi'ne ait olan taşınmazı 2 milyon Türk Lirası bedelle satın aldık.

DÜVE ÜRETİM ÇİFTİLİĞİ İNŞAATI BAŞLIYOR

Düve üretim çiftliği projesinde ise, projeyi yürütmek için bir önceki dönemde Ticaret Borsası ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ortaklığıyla bir anonim şirket kurulmuştu ancak faaliyete başlanmamıştı. Bizler göreve geldikten sonra kurulan bu şirkete daha iyi destek olmak ve projeyi faaliyete geçirmek amacıyla, 300.000 Türk Lirası sermaye koyarak ortak olduk. Bununla ilgili olarak şuan projenin inşaatına başlamak üzereyiz.

ERZİNCAN TULUM PEYNİRİNİN TESCİLİ GÜNCELLENİYOR

Bir diğer yürütülen çalışmamız, 2000 yılından itibaren Coğrafi İşaret Tescili Odamıza ait olan Erzincan Tulum Peyniri üzerine yaptığımız çalışmalardır. Çok eski bir tescil olması nedeniyle bazı eksiklikleri tespit ettik ve şuan Üniversitemizin Gıda Mühendisliği bölümü ve üreticilerimizle yapılan çalışmalar neticesinde tescilimiz revize edildi.

AR-GE BİRİMİ KURDUK

Bunun haricinde, Odamızda ar-ge alt birimi oluşturmak suretiyle, üyelerimizin yapmak istedikleri projelerde ve sektörleriyle ilgili çalışmalarında kendilerine yol göstermek amacıyla bir çalışma başlatmış bulunmaktayız.

Amacımız, üyemizin ulaşmak istedikleri her bilgiyi Odadan alabilmesini sağlamaktır. Ayrıca üyelerimiz için yeni bir hizmet binasına ihtiyaç olduğunu görerek, Erzincan'a yakışır yeni bir Oda hizmet binası yapmak için girişimlerimizi de başlatmış bulunmaktayız.

Son olarak sözlerime son verirken, kahvaltı programımıza katıldığınız için teşekkür ediyor, birlik ve beraberliğimiz devam etmesi dileğiyle, saygılarımı sunuyorum” dedi.