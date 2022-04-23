Erzincan TSO yönetimi üyeleriyle iftarda buluştu

Toplu iftar sofrasında bir araya gelen vatandaşlar, ezan sesinin ardından hep birlikte oruçlarını açtı.

Erzincan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Meclis Başkanı Nejdet Akpınar yönetim kurulu üyeleri Sinan Şengül, İlker Taştan, Alaattin Tuncay, Ömer Akbaş ile Genel Sekreter V. Şule Arslan ile birlikte üyeleri kapıda tek tek selamlayarak karşıladı.

Düzenlenen iftar programına Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, bazı kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, çok sayıda esnaf ve işadamı katıldı.

Programda açılış konuşması yapan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, “Covid-19 nedeniyle iki senedir düzenleyemediğimiz iftar programımızda siz değerli misafirlerimizle bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu sofra sadece iftar sofrası değil, birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği bir kardeşlik sofrasıdır. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası olarak, sizlerle beraber geçirdiğimiz dört senelik süreçte desteklerinizle çok güzel projelere imza attık. Pandeminin etkisine rağmen, Düve Üretim Çiftliği, Süt İşleme Tesisi, Akyazı İlkokulu, Güzel Sanatlar Lisesi Atölye Binası ve Mesleki Eğitim Merkezi projelerini hayata geçirdik.

Şu an ise başladığımız iki projemiz var. İlk projemiz, bilim sanat merkezinin eski yerine yapılacak olan yeni hizmet binamızın yapımı, diğer projemiz ise organize sanayi bölgemizde kurmayı planladığımız elektrikli araç şarj istasyonu. Şarj istasyonu projemizi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan hibe alarak yapacağız. İnşallah bu projelerimizi de tamamlayıp Erzincan'ımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Bu duygu ve düşüncelerle huzur, barış ve sevgi dolu yeni Ramazanlara kavuşmak dileğiyle tüm konuklarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Kapanış konuşması yapan Erzincan Valisi Mehmet Makas, tutulan oruçların ve yapılan duaların kabul olması dileklerinde bulunarak, iftar programından dolayı Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu'na ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.