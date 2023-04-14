Erzincan TSO yönetimi üyeleriyle iftarda buluştu

Toplu iftar sofrasında bir araya gelen vatandaşlar, ezan sesinin ardından hep birlikte oruçlarını açtı. Erzincan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu yönetim kurulu üyeleri kapıda tek tek selamlayarak karşıladı.

Programda açılış konuşması yapan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, "Şubat ayında yaşanan büyük deprem felaketi nedeniyle buruk bir Ramazan geçiriyoruz. Binlerce insanımız vefat etti, binlerce insanımız yaralandı, evlerini işlerini kaybettiler. Bizler Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası olarak deprem felaketi için adım atan ilk kurumlardan biri olduk. İlk günden itibaren, siz değerli üyelerimizin de desteğiyle 5 milyon liradan fazla nakdi, ayni ve gıda yardımı yaptık.

Bununla beraber, deprem felaketi yaşayan illerimiz için kalıcı konut projesi başlatıldı. Bu proje için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz tarafından 1 milyar lira ayrıldı. Bizler de Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi ve meclisi olarak kalıcı konut kampanyası için adım atmış bulunmaktayız. Ayrıca Ramazan ayı içerisinde de deprem bölgesinde yaşayan 1000 ailemize İl Müftülüğümüz aracılığıyla iftar düzenledik.

Bir diğer iftar programımızı yaşlılar haftası münasebetiyle Huzurevimizde gerçekleştirdik. Yaşlılarımızla bir arada iftar yapıp onlarla sohbet etmenin mutluluğunu yaşadık. Bugün de siz çok kıymetli üyelerimizle, böyle manevi bir iklimde iftar sofrasına oturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sofra, paylaşma, kardeşlik ve manevi duyguların güçlendiği bir sofradır. Dileriz bir sonraki sene de bu sofrada bir araya gelir, birlik ve beraberliğimizi daha da perçinleyecek pek çok projeye birlikte imza atarız.

Bu duygu ve düşüncelerle huzur, barış ve sevgi dolu yeni Ramazanlara kavuşmak dileğiyle tüm konuklarımıza katılımlarından dolayı teşekkür eder, yaklaşan Ramazan Bayramınızı en içten duygularımla kutlar, saygılarımı sunarım” dedi.

Programda konuşan Erzincan Valisi Mehmet Makas ise birlik ve beraberlik içerisinde ülkede örnek bir ramazan ayı geçirdiklerini belirterek, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi ve tüm üyelerine deprem bölgesine yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Vali Makas, “İki teşekkür de bulunacağım teşekkürün biri Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Ahmet Tanoğlu'na. Ben biliyorum sadece oda olarak değil kendi şahsi davetidir. Bu kendi kesesinden verdiği bir davettir. Bu birlik ve beraberliğe vermiş olduğu katkıdan dolayı ve her sene düzenlediğinden dolayı şahsına ve ona destek veren tüm oda yönetimine teşekkür ediyorum.

Bir değer teşekkür tüm can Erzincan'a. Öncelikle bu birlik ve beraberliği sergilediniz için kardeşliğin şehri, birlik beraberliğin şehri ve mazlumun masunun yanında yer alan şehir olarak isim ve nam yaptığınızdan dolayı hepinize bir teşekkür ediyorum.

55 gün boyunca bakanlığımızın görevlendirmesiyle, Can Erzincan'daki arkadaşlarımızla, kaymakamlarımız, il müdürlerimiz ve STK'larımız ile beraber Hatay ilimizde görev aldık. Erzincan ölçeğinde bir vilayet sizlerin sayesinde sadece Hatay'da değil Malatya'ya, Maraş'a ve diğer deprem bölgelerine 500 TIR yardım malzemesi gönderdik. Allah her birimizden ebeden razı olsun. Sizler depremleri yaşamış, açıl görmüş bir şehrin evlatları olarak, ne yapılabileceğini gösterdiniz, bizlerde sizin sayenizde oralarda gururlandık. Diliyorum ki Rabbimden yaraları en kısa sürede sararak, burada olduğumuz gibi tek yürek olduğumuzu ispatlarız. Birlik ve beraberliğin şehri Erzincan'da, milletvekilleri adaylarımızla kardeşçe bir yarış yaşayacağımıza inanıyorum. Bizler ancak birbirimizi sevdiğimiz müddetçe cenneti de hak edeceğiz, bu dünyayı da hak edeceğiz. Bütün milletvekili adaylarımıza başarılar diliyorum ve yineliyorum deprem bölgesine yardımlara devam edelim. Deprem bölgesindeki insanlarımız madden ve manen yıpranmış durumda, yaraları hep birlikte saracağız” diye konuştu.