Erzincan TSO'nun 3'ncü yardım tırı yola çıktı

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrasında Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası yardım çalışmalarına devam ederken üçüncü yardım tırını Hatay'ın Antakya ilçesi deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

Yardım tırını uğurlamak üzere, Erzincan Vali Yardımcısı Ömer Özbay, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu, Dörtyol'da bulunan Deprem Yardım Malzemesi Toplama Merkezine önünde hazır bulundular.

Başkan Tanoğlu, son yüzyılın en büyük afeti olan depremde milletimizin birlik ve beraberlik içinde seferber olduğuna dikkat çekerek, ‘‘Biz de Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilk günden itibaren tüm imkânlarımızı seferber ettik. Hemen yardım Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyelerini toplayarak kampanyası başlattık.

Şimdi de Allah'a şükür üçüncü tırımızı yükledik. AFAD bünyesinde yardımlarımızı gönderiyoruz. Devlet olmadan millet olmadan vatan olmadan hepimiz bir hiçiz, bunun için devletimizi, milletimizi, vatanımızı bayrağımızı korumamız lazım ayakta kalmamız lazım. Bizim servetimiz hiçbir şey yeter ki birlik beraberliğimiz olsun. İnşallah bu günleri de atılacağız” dedi.

Bölgeye ulaştırılacak yardımlar Hatay AFAD koordinesinde dağıtılacak.