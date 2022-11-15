Erzincan TSO'ya ait hatıra ormanına fidan dikildi

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu, yönetim kurulu ve meclis üyeleri tarafından Organize Sanayi Bölgesinde yer alan, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Hatıra Ormanı'na yeni fidanlar dikildi.

Başkan Tanoğlu, "Her üyemiz için 1 fidan sloganıyla oluşturduğumuz hatıra ormanımıza Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis üyelerimizle birlikte yeni fidanlarımızı diktik. Gelecek nesillerimize hep birlikte nefes olacağız" dedi.

Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu açıklamasında “Fidan dikim etkinliğimize katılan tüm meclis üyesi arkadaşlara, Organize Sanayi Mütevelli heyetine, Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Tanoğlu Başkanıma teşekkür ediyorum. Güzel bir hizmet yapıyoruz burada. Ağaç dikmenin hem sevabı hem de faydası olduğunu söylüyorum ve herkesi ağaç dikmeye davet ediyorum” dedi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Ahmet Tanoğlu, konuşmasında “Oksijen ve yeşillik olsun diye daha evvel Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasına tahsis edilen hatıra ormanı yerinde ağaçların kuruduğunu gördük kuruyan ağaçların yerine yeni fidanlar diktik. Milli Ağaçlandırma çerçevesinde diktiğimiz fidanlar hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.