Erzincan Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

Okul Sporları Gençler Badminton Türkiye Şampiyonası Erzincan'da başladı.

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Okul sporları Genç erkekler ve Genç Bayanlar Badminton Türkiye Şampiyonasına Erzincan ev sahipliği yapıyor. 11-14 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan genç erkekler müsabakaları Yıldırım Akbulut spor salonunda, genç bayanlar müsabakaları ise Merkez spor salonunda oynanacak. 18 erkek 18 bayan olmak üzere toplam 36 takımın mücadele ettiği Türkiye şampiyonasının açılış programı Erzincan Merkez spor salonunda yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan açılış programında sporculara hediyeler verildi. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ve İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, sporculara hediyelerini takdim ederek başarılar dilediler.

Erzincan'da 11-14 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Okul Sporları Gençler Badminton Türkiye Şampiyonasında, Gaziantep, Şırnak, İstanbul, KKTC, Zonguldak, Ankara, Van, Batman, Trabzon, Aydın, Denizli, Adana, Erzincan, Manisa, Kahramanmaraş, Giresun, Malatya, Bursa, Muş, Hatay, Samsun, Antalya, Konya ve Eskişehir illerinden gelen 18 bayan 18 erkek toplam 36 takım mücadele edecek.