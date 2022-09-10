Erzincan uluslararası tenis turnuvasına ev sahipliği yaptı

Uluslararası Erzincan Ergan Cup (Tennis Europe) Tenis Turnuvası 5-10 Eylül 2022 tarihleri arasında Erzincan'da yapıldı.

Tenis Federasyonunun 2022 faaliyet programında yer alan Uluslararası Erzincan Ergan Cup (Tennis Europe) Tenis turnuvasına Erzincan ev sahipliği yaptı. 8 yabancı 56 Türk olmak üzere 64 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuva Ülkü Spor Kompleksi Tenis Kortu sahalarında yapıldı. Sporcular 6 gün süren turnuvada derece yapmak için üstün bir performans gösterdiler. Çiftler ve tekler kategorisinde yapılan turnuvanın çiftler finalleri Cuma günü yapıldı.

Uluslararası Erzincan Ergan Cup (Tennis Europe) Tenis Turnuvası çiftler müsabakalarında dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

Çift erkeklerde; Emre Atlamış ve Kaan Işık Koşaner çifti birinci, Ziya Ayberk Aydın ile Kuzey Uğurcan çifti ise ikinci oldu. Çift kızlarda; Duru Baycan, Melis Yıldırım çifti birinci, Esila Toklu ile Ecrin Lal Yavuz ikilisi ikinci oldu.

Uluslararası Erzincan Ergan Cup (Tennis Europe) Tenis Turnuvası tekler müsabakalarının finalleri ise Cumartesi günü yapıldı. Yapılan final maçlarının ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. Sporculara ödüllerini 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun takdim etti.

Tek erkeklerde; Emre Atlamış birinci olurken, Kaan Işık Koşener ikinci oldu. Tek kızlarda; Duru Baycan birinci olurken, Bahar Kılıç ikinci oldu.

Düzenlenen ödül töreninde birer konuşma yapan 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, turnuvaya katılım sağlayan tüm sporcuları tebrik ederek, bundan sonraki spor hayatlarında başarılar dilediler.