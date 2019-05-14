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Erzincan Üniversitesi Badminton Takımı Türkiye Şampiyonu oldu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Badminton Takımı, Badminton Süper Lig Türkiye Şampiyonasında mücadele vererek süperlig şampiyonu oldu7-11 Mayıs tarihleri arasında Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı Badminton Süper Lig Türkiye Şampiyonasına 9 üniversite ve 80 sporcu katıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Badminton Takımı, Badminton Süper Lig Türkiye Şampiyonasında mücadele vererek süperlig şampiyonu oldu


7-11 Mayıs tarihleri arasında Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı Badminton Süper Lig Türkiye Şampiyonasına 9 üniversite ve 80 sporcu katıldı. 5 gün süren şampiyonanın sonunda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Mergül Çolak'ın idareciliğinde ve Dr.Öğr. Üyesi Anıl Türkeli'nin antrenörlüğünde katılan Badminton takımı birinci oldu.


Aynı zamanda süper lig ferdi kızlar mücadelesinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ni temsil eden iki sporcu final oynadı. Finalde süper lig tek kızlar kategorisinde Nazlı Can İnci birinci, İlayda Nur Özelgül ikinci oldu.

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