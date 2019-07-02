Erzincan Üzümlü'de kurulan seralar ürün vermeye başladı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, 2015 yılında Ukrayna'daki savaş bölgelerinden çıkarılıp Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıskalı Türkler için Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından yaptırılan seraların faaliyetini yerinde incelemek için Erzincan'a gitti. Fuat Uçar, "Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde kurulan seralar için devletimiz ile birlikte verdiğimiz emeklerin karşılığını fazlasıyla almanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Özgül ve müdürlük personeli ziraat mühendisleriyle birlikte Üzümlü'deki seralardaki son çalışmaları yerinde izleyen DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, yaptığı açıklamada, "Bugün, Üzümlü'de devletimiz tarafından yaptırılan seraların faaliyete geçtiğini ve yaptığımız emeklerin karşılığında bereketli bir verim alındığını gördüm.

Yapılan çalışmalar sonucunda, son 1.5 ay içerisinde sadece salatalıktan tam tamına 120 ton mahsul alındığını ve bu ürünün toplanmasına eylül ayına kadar sürekli devam edileceğini öğrendim. Aynı zamanda domatesler ise bir hafta sonra satışa çıkarılacak. Bunun yanı sıra patlıcan ekiminden verim alınmaya başlanmış olup, bereketli bir çalışma olduğunu görmenin mutluluğu içerisindeyim.

DATÜB Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov'un başkalığında verdiğimiz emekler boşa gitmemiştir çok şükür. Ahıskalı Türklerin en zor zamanlarında yanında olan, onlara sahip çıkan, Türkiye'ye getirilerek Üzümlü'ye yerleştirilmeleri için talimat veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmakla bütün emeği geçen hükümet yetkililerine şükranlarımızı sunuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Onların sayesinde yıllardır vatan hasreti ile yanıp tutuşan milletimize faydalı olacak çok büyük çalışmalar yapıldı." dedi.

Üzümlü ilçesinde kurulan 130 bin metrekare iç alana sahip dev seralar, bir taraftan burada ikamet ettirilen Ahıska Türklerinin işsizlik sorununa büyük ölçüde katkı sağlarken diğer taraftan da bölgenin sebze ihtiyacını karşılamada oldukça etkili olmaya devam ediyor.