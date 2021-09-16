Erzincan vaka oranlarında artışa geçti

Her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarına göre Erzincan 313.53 oranına yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı tabloda Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop en çok artış olan iller oldu. Bakan Koca'nın, “Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız” mesajını paylaşarak duyarlılık çağrısında bulunduğu illerden Erzincan aşılama oranında ise mavi kategoride yer alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız."