Erzincan vaka oranlarında düşüşe geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Kasım'da illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Verilere göre Erzincan'da vaka sayısı 100 bin kişide 195,79 olurken bir önce ki haftaya göre düştüğü görüldü.

Sağlık Bakanlığı her hafta korona virüs ile mücadele kapsamın illerdeki 100 bin nüfusa eş değer yüzdelik oranları açıklayarak, şehirlerde ki vaka durumu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Kasım haftasında 100 bin nüfusa eş değer yüzdelik rakamları açıklayarak illere göre haftalık insidans haritasını paylaştı. Haritaya göre Erzincan'da ki vaka sayılarının büyük oranda düştüğü gözlemlendi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşının önemine bir kez daha değinerek, “Tabloda bir süredir ciddi değişkenlikler görülmüyor. Bu seyir, kontrolü kolaylaştırıyor. Tedbirlere daha fazla duyarlı olursak vaka sayılarında daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Salgın ortamından çıkış için, aşı gündemde ilk sırada yer alıyor. Aşınızı vaktinde yaptırın” ifadelerine yer verdi.