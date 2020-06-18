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Erzincan Valisi Mehmet Makas göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile İstanbul Zeytinburnu Kaymakamlığı’ndan Erzincan Valiliğine atanan Mehmet Makas göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile İstanbul Zeytinburnu Kaymakamlığı'ndan Erzincan Valiliğine atanan Mehmet Makas göreve başladı.


Vali Makas, Valilik binası girişinde Belediye Başkanı Bekir Aksun, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından, Valilik makamına geçen Vali Makas, il protokolü ile bir süre görüştü.

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