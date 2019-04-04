Erzincan ve Erzurum çevresinde kar yağışı bekleniliyor

Doğu Anadolu Bölgesinde gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldü. Meteorolojiden Erzincan ve Erzurum çevresi için kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzurum ve Erzincan çevreleri, öğle saatlerinden itibaren, gece ilk saatlerine kadar bölge genelinin aralıklı yağmur, karla karışık yağmur, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın Güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'ın Göle ilçesinde 7, Erzincan'ın Refahiye ve Otlukbeli ilçelerinde 2, Erzurum'un Tekman ve Şenkaya ilçelerinde 3, Kars'ın Selim ilçesinde 4 ve Ağrı'da 2 derece olarak kaydedildi.

Öte yandan Meteorolojiden buzlanma, don ve çığ uyarısında bulunularak, “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi ile dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekmektedir.” denildi.