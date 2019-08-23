Erzincan ve Erzurum'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu'da Erzincan ve Erzurum çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmede, bölge genelinde havanın az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey kesimleri ile Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Ağrı'da 13, Kars'ta 12, Tunceli'de 18, Erzincan ve Iğdır'da 17, Ardahan'da 10 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıkları ise Erzincan ve Ardahan'da 28, Tunceli'de 31, Iğdır'da 35, Ağrı'da 33, Kars'ta 30 ve Erzurum'da 27 derece olacak.