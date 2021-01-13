Erzincan ve Erzurum'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, akşam saatlerinde Erzurum'un batısı ile Erzincan çevresi aralıklı karla karışık yağmur, yüksekler kar yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, ara sıra kuvvetlice (30-60 km/sa.) esecek.

“Çığ uyarısı”

Bölge genelinde dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi beklendiğinden vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekmektedir.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 6, Ardahan ve Tunceli'de 2, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 6, Iğdır'da 5 ve Kars'ta 3 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 11, Ardahan ve Tunceli'de 9, Erzurum'da 6, Ağrı'da 5, Iğdır'da 3 ve Kars'ta 1 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları, kayak merkezlerinden Palandöken'de 40, Konaklı'da 27 ve Sarıkamış'ta 26 santimetre ölçüldü.