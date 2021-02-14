Erzincan ve Erzurum'da kuvvetli rüzgar bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Erzurum'un orta ve kuzey kesimlerinin aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği; gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği kaydedildi.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde kuvvetlice (30-50 km/sa.) esmesi bekleniyor.

“Kuvvetli rüzgâr uyarısı”

Erzurum ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli rüzgâr (30-50 km/sa.) beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç devrilmesi vs.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı; Iğdır'da 4, Erzincan'da 1, Erzurum ve Kars'ta eksi 1, Ağrı ve Ardahan'da eksi 3 derece olarak ölçüldü.