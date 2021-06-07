Erzincan yaylalarında arıcıların bal mesaisi başladı

Mayıs aylarında yaylalar ile akarsu yakınlarına çadır ve barakalar kuran arıcılar, kaliteli bal üretebilmek için ailelerinden uzakta, teknolojiden yoksun, doğayla iç içe yaşam sürüyor. Bitki çeşitliliği bakımından oldukça zengin olan, akarsu kaynaklarının bulunduğu bölgeye kamyonlarla arı kovanlarını getiren arıcılar, kaliteli bal üretmek için mesaiye başladı.

Günün ilk ışıklarıyla uyanan ve kovanlardaki arı kolonileriyle gece gündüz demeden ilgilenen arıcılar, gelişimini sağlamak için arılarının bakımını günlük yapıyor.

Her türlü doğa şartına göğüs geren ve bu sıralar tatlı bir telaş yaşayan arıcılar, yaylalarda ürettikleri balları sonbaharda iç piyasada satarak aile ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Erzincan'ın İliç ilçesinde yaylada zorlu bal sezonuna başladıklarını belirten Hüsamettin Doğan, “Mevsim iyiyse bizim bal getirimiz iyi olur. Maalesef kuraklık yaylalarımızı da vurmuş. Şuan da herhangi bir nektar, çiçek göremiyoruz. Önümüzdeki günlerde bir yağmur olursa inşallah kurtarabilir. Şayet yağmur olmazsa son kuraklık sıkıntılarıyla karşı karşıyayız. Arılarda hastalık çıkabilir.” şeklinde konuştu.