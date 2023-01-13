Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan aralık ayında 24 bin 516 yolcu faydalandı

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan kasım ayında 22 bin 314 yolcu faydalandı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2022 yılı aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Aralık ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 22 bin 314 yolcu ağırlandı. Söz konusu ayda havalimanından 183 uçak iniş-kalkışı gerçekleştirildi.

Ayrıca, aynı dönemde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 165 ton olarak gerçekleşti.

Öte yandan Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 2022 yılının ocak- aralık aylarında toplam 297 bin 515 yolcu, uçak trafiği 2 bin 418, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 2 bin 951 ton olarak gerçekleşti.