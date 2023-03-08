Erzincan'a gelen afetzede aileler ziyaret edildi

Erzincan Vali Vekili Deniz Arabacı, eşi Esma Arabacı ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, deprem bölgesinden Erzincan'a gelen bazı afetzede aileleri ziyaret ettiler.

Yunus Emre Mahallesine yerleştirilen 6 aileyi ziyaret ederek, afetzede kadınlara karanfil veren Vali Vekili Arabacı ve eşi Esma Arabacı, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ettiler.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyen Arabacı, yaraları birlikte sarmak için devlet ve milletin bütün gücüyle afetzedelerin yanında olmaya devam ettiğini belirterek, deprem bölgesinden gelen afetzede aileler ile devamlı olarak iletişim halinde olunduğunu ve ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında tüm imkanlarının seferber edildiğini kaydetti.