Sağlık Bakanlığı tarafından Erzincan'a tek seferde 622 kişilik kadro açıldı.

Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır tarafından konuyla ilgili ortak bir yazılı açıklama yapılarak şu bilgilere yer verildi:

“Sağlık Bakanlığı tarafından Erzincan'a tek seferde 622 kişilik kadro açıldı. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, 18 bini sözleşmeli sağlık personeli, 14 bini sürekli işçi olmak üzere 32 bin personel alınacağını duyurmuştu. Bu kapsamda Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde hizmete açılan 250 yataklı ek binamızla birlikte ortaya çıkan personel ihtiyacına ilişkin ilimizde 394 kişi yardımcı sağlık personeli, 178 kişi temizlik, 40 silahsız güvenlik görevlisi ile 10 klinik destek elemanı olmak üzere 228 personel alınacak. Toplamda Erzincan'a verilen kadro sayımız 622 kişi oldu. Şuana kadar ilimize hiç bu denli sayıda sağlık personeli birden tahsis edilmemiştir. Bakanlığımızın da onayıyla Erzincan'ımıza il sağlığı açısından personel eksiğimiz kalmayacak şekilde kadro tahsisi yapılmıştır. Söz konusu başvurular yardımcı sağlık personeli alımı için KPSS puanı esas alınarak 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılacak. Diğer sürekli işçi kadrosu başvuruları ise 26 Mart- 30 Mart tarihleri arasında İŞKUR aracılığı ile internet üzerinden alınacak. Bu atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.”