İhlas Haber Ajansı

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Erzincan'da 01-15 şubat tarihleri arasında 33 maddi hasarlı, 20 yaralamalı trafik kazası meydana geldi

Erzincan’da polis mıntıkasında 01-15 şubat 2023 tarihleri arasında 33 maddi hasarlı, 20 yaralamalı trafik kazası meydana geldi.

Erzincan'da polis mıntıkasında 01-15 şubat 2023 tarihleri arasında 33 maddi hasarlı, 20 yaralamalı trafik kazası meydana geldi.


Trafik Tescil ve Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü verileri açıklandı. İstatistik verilere göre, Erzincan'da 01-15 şubat 2023 tarihleri arasında 33 maddi hasarlı, 20 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. 94 sürücüye ve 359 plakaya cezai işlem uygulandı. 8 araç trafikten men edilirken 784 yük aracı, 163 yolcu taşıyan otobüs kontrol edildi. 1279 emniyet kemeri, 419 alkol, 636 diğer kontrol denetimleri yapıldı.

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