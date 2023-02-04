Erzincan'da 1 ayda 111 trafik kazası meydana geldi

Trafik Tescil ve Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 01 Ocak - 30 Ocak 2023 tarihleri arasından Erzincan il genelinde yapılan trafik denetimleri ve istatistikleri açıklandı. Açıklamaya göre; 21 bin 325 araç denetimden geçti. Ocak ayı içerisinde

66 maddi hasarlı, 45 yaralamalı/ölümlü trafik kazası meydana geldi. 843 sürücüye ve 3 bin 989 plakaya cezai işlem uygulanırken 37 araç trafikten men edildi. 20 kişiye de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Öte yandan, trafik ekiplerince 7 bin 4 yük taşıyan araç, bin 514 yolcu taşıyan otobüs, 127 motosiklet kontrol edilerek 8 bin 354 emniyet kemeri, 181 okul servisi, 2 bin 426 alkol ve bin 669 diğer uygulama ve denetimler yapıldı.