Erzincan'da "1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali" başlıyor

Erzincan'da 14-18 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan "1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali" başlıyor.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan "1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali"nin etkinlik programı şu şekilde açıklandı:

“14.10.2019 Pazartesi: 17: 30 karşılama, 18:00 Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 18:05 protokol ve konukların konuşmaları, plaket takdimi, 18:40 festival teaser gösterimi, 18:45 film seçkisi gösterimi, 18:50 Erzincan tanıtım videosu, 18:55 çocuk korosu, 19:10 festival açılış fotoğrafı çekimi, 19:30 açılış oyunu (Burak Tamdoğan ve ekibi), 21:00 akşam yemeği sunumu.

15.10.2019 Salı: 08:30 kahvaltı sunumu, 10:00 Erzincan kültürel tur organizasyonu, 12:00 öğle yemeği, 12:00 yarışma kategorisi film gösterimleri, 14:00 film gösterimi arası, 14:20 yarışma kategorisi film gösterimleri, 16:00 sinemanın sosyolojisi söyleşisi konuklar: Yasin Aktay, Kurtuluş Kayalı ve Samed Karagöz Moderatör: Ferhat Ünlü, 20:00 protokol ve konuklar için akşam yemeği organizasyonu.

16.10.2019 Çarşamba: 08:30 kahvaltı sunumu, 10:00 Erzincan kültürel tur organizasyonu, 12:00 öğle yemeği, 12:00 yarışma kategorisi film gösterimi, 14:00 film gösterimi arası, 14:20 yarışma kategorisi film gösterimi, 16:00 senaryo ve yönetmenlik atölyesi Konuklar: Hakan Haksun ve Pınar Bahar Aksakallı, Moderatör: Süleyman Civliz, 17.00 yapımcılık ve yönetmenlik atölyesi konuk: Şahin Alparslan, Moderatör: Nagihan Çakar Bikiç, 20:00 protokol ve konuklar için akşam yemeği organizasyonu.

17.10.2019 Perşembe: 08:30 kahvaltı sunumu, 10:00 Erzincan kültürel tur organizasyonu, 12:00 öğle yemeği, 12:00 yarışma kategorisi film gösterimi, 14:00 film gösterimi arası, 14:20 yarışma kategorisi film gösterimi, 16:00 oyunculuk atölyesi konuklar: Ferhat Yılmaz ve Bülent Alkış, Moderatör: Azer Şelte, 17.00 animasyon filmler atölyesi konuk: Fatih Kıymaz, Moderatör: Mahmut Baldemir ve Semra İleri, 20:00 protokol ve konuklar için akşam yemeği organizasyonu”