Erzincan'da 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde Erzincan'da törenlerle anıldı.

Anma etkinliklerinin ilk bölümü Erzincan Belediyesi önündeki Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Anıta çelenk bırakılmasının ardından iki dakikalık Saygı duruşunda bulunuldu. Bayrakların yarıya indirilerek sirenler çalınıp, İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma törenine Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, mülki ve askeri erkan, kamu ve özel kuruluş temsilcileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen okulların öğrenci grupları ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan törenin ardından, İl Müftülük Konferans Salonunda Erzincan Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından günün anlamına müteakiben program düzenlendi.

Burada bir konuşma yapan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, “Ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde, İstiklal Savaşımızın Önderi ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz. 10 Kasım, bir milletin topyekûn istiklal mücadelesi verdiği bir dönemde azmi, cesareti ve ferasetiyle liderliğini yapan, düşmanların yurdumuzdan temizlenmesinde öncü olan ve yaptığı inkılâplarla Cumhuriyet'imizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ü anmanın ve bir kez daha anlamanın günüdür. Nedir Atatürk'ü anlamak? Atatürk'ü anlamak; en başta onun ilkelerini, inkılaplarını, fikirlerini ve düşüncelerini anlamaktır. Atatürk'ü anlamak; onun, “En büyük eserim" dediği Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmektir. Atatürk'ü anlamak; ülkemizi her alanda, onun gösterdiği hedeflere ulaştırmak için yılmadan, yorulmadan çalışmaktır. Atatürk, Türk halkına çağdaş uygarlık düzeyini; sanatta, bilim ve teknolojide ilerlemeyi; başka milletlerin boyunduruğu altına girmeyi engelleyecek ekonomik gelişmeyi sağlamayı hedef olarak göstermiştir. Bu hedefe ulaşmada en önemli rolü ise eğitim üstlenmektedir. Her alanda ülkeyi en ileri noktaya taşımanın tek yolu eğitimdir. Atatürk'e göre eğitim, bir ulusu ya bağımsız ve yüce bir toplum halinde yaşatır ya da tutsaklığa ve yoksulluğa sürükler. Eğitimin de her şeyden önce bilime dayanması gerekir. Bunun yanı sıra bir ulusu ve ülkeyi kurtarmak için sevgi, iyi niyet ve günlük çıkarlarını hiçe sayan anlayış gereklidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş mücadelesinin en başından sonuna kadar Türk milletinin yüksek vasıflarına güvenmiş, kazanılan bu büyük zaferin milletin eseri olduğunu belirtmiştir. Onun önderliğinde Anadolu topraklarından yükselen bağımsızlık ve özgürlük meşalesi dünyada pek çok topluma da örnek olmuştur. İleri görüşlülüğü, üstün devlet adamlığı, barışçı kimliği onu dünyanın en saygın liderlerinden biri haline getirmiştir. Anadolu'nun dört bir yandan işgal edildiği bir dönemde, tüm yokluklara ve zor şartlara rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milletine duyduğu sonsuz güvenle başlattığı İstiklal Mücadelesi, onun önderliğinde eşsiz bir zaferle sonuçlandırılmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla taçlandırılmıştır.” dedi.

“Atatürk, milli birlik ve beraberlik duygularını doruğa ulaştırarak, milletimizi ortak bir ideal etrafında birleştirmiş ve aziz milletimizin esarete boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir.” diyen Vali Ali Arslantaş, “Onun vatan sevgisi, çalışma azmi ve milletine güveni bizlere aydınlık bir geleceğin kapılarını açmıştır. Bizlere düşen görev, ülkemizi her alanda daha ileri seviyelere taşımak olmalıdır. Atatürk'ün “ Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar.” sözünden hareketle bizler; ülkemizi bilimden teknolojiye, sanattan spora, ekonomiden savunma sanayisine her alanda hak ettiği noktalara ulaştırmanın hedefindeyiz. Atatürk'ün bizlere gösterdiği hedeflere emin adımlarla yürüyoruz. Yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeğiyle, Alevi'siyle Sünni'siyle, Türk'üyle Kürt'üyle, Laz'ıyla Çerkez'iyle yekvücut olup, Çanakkale'de, İnönü'de, Sakarya'da, yenilmeyen, esaret altında kalmayan bu milleti hiçbir güç bölemeyecektir. “Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden kopmadan, ayrıştırmadan bir ve beraber olarak her alanda daha güçlü bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'imizin kurucusu, milletimizin unutulmaz lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla minnetle yâd ediyorum. Bu toprakları bizlere vatan kılmak için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle, kahraman gazilerimizi saygıyla ve şükranla anıyor, sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.” diye konuştu.

Gerçekleştirilen program Erzincan Anadolu Lisesi öğrencilerinin yer alarak hazırladığı 10 Kasım oratoryosunun sunulmasıyla son buldu.

