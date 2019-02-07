İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan'da 101 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 101 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 101 köy yolu ulaşıma kapandı.


İl genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Edinilen bilgilere göre, Merkezde 55,Çayırlı'da 10, İliç'te 3, Kemah'ta 12, Otlukbeli'de 3, Refahiye'de 45,Üzümlü'de 3 ve Tercan'da 20 köy yolu ulaşıma kapanırken İl Özel İdaresine bağlı ekipler 8 greyder, 2 dozer, 4 bıçaklı kamyon, 5 kepçe ile yol temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.