Erzincan'da 104'lük dede, 2. doz aşısını oldu

Erzincan’da köyde yaşayan 104 yaşındaki Seyit Sultan Akaltun’a, eve giden sağlık ekipleri tarafından korona virüse karşı 2.
Erzincan'da köyde yaşayan 104 yaşındaki Seyit Sultan Akaltun'a, eve giden sağlık ekipleri tarafından korona virüse karşı 2. doz Covid-19 aşısı yapıldı.
Erzincan'da korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulaması hızla devam ediyor. Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi'ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor. Erzincan merkeze bağlı Günbağı Köyünde yaşayan 104 yaşındaki Seyit Sultan Akaltun'a 2. doz Covid-19 aşısı yapıldı. Aşı için alınan randevunun ardından Günbağı köyünde Akaltun'un evine giden sağlık ekibi, Akaltun'un genel sağlık durumlarını kontrol ederek 2. doz Covid-19 aşısını gerçekleştirdi.