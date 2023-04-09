İhlas Haber Ajansı

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Erzincan'da 11 kaçak göçmen yakalandı, 2 sürücü tutuklandı

Erzincan’da 2 ticari takside 11 kaçak göçmen yakalanırken, sürücüler tutuklandı.

Erzincan'da 2 ticari takside 11 kaçak göçmen yakalanırken, sürücüler tutuklandı.


Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen müşterek çalışma neticesinde E.E. isimli şüpheli şahıs kontrolündeki ticari taksi ve M.Ç. isimli şüpheli şahıs kontrolündeki taksinin Erzincan merkezinden kimliksiz yabancı uyruklu şahısları alarak Sivas ili istikametine götüreceği tespit edildi. Araçlar Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü karşısı Sivas istikameti üzerinde durduruldu. Yapılan kontrollerde araçların içinde 11 kaçak göçmen tespit edilerek muhafaza altına alındı. Ticari taksi şoförü iki şahıs Göçmen Kaçakçılığı suçundan adli işlemler için gözaltına alınarak sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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