Erzincan'da 112 Acil Çağrı Hizmetlerine 2021 yılı içerisinde toplam 307 bin 476 adet çağrı geldi.

Erzincan'da 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı ilgili kurum yöneticilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Metin Kuleli tarafından sunum eşliğinde bilgiler verildikten sonra 112 numarası altında toplanarak tek numara üzerinden yürütülen Acil Çağrı Hizmetleri ile ilgili genel değerlendirme yapıldı ve kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konular görüşüldü.

Erzincan Valisi Mehmet Makas toplantıda yaptığı konuşmada, asılsız çağrıların başka acil durumları aksattığını ve acil durumdaki kişilere yardımın geç ulaşmasına sebep olduğunu belirterek vatandaşları bu konuda hassas davranmalarını ve 112'yi gereksiz yere meşgul etmemelerini istedi.

Konuşmasının devamında 2021 yılı içerisinde toplam 307 bin 476 adet çağrının alındığını belirten Vali Makas, Acil Çağrı Hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması için ilgili birimler arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinin önemine değinerek, tüm katılımcılara çalışmalarında başarılar diledi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, AFAD İl Müdürü Kadir Çelik, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Metin Kuleli ve ilgili kurum idarecileri katıldı.