Erzincan'da 112 İl Koordinasyon toplantısı düzenlendi

Erzincan'da Vali Mehmet Makas başkanlığında 112 İl Koordinasyon toplantısı düzenlendi.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Vekili Enver Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altıntaş, AFAD İl Müdürü Kadir Çelik, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik ve ilgili paydaşlar katıldı.

Düzenlenen toplantıda, 112 numarası altında toplanarak tek numara üzerinden yürütülen Acil Çağrı Hizmetleri ile ilgili genel değerlendirme yapılarak, kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konular görüşüldü.

Vali Makas toplantıda yaptığı konuşmada, acil çağrı hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması, ilgili birimler arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini isteyerek, tüm katılımcılara çalışmalarında başarılar diledi.