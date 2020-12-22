İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan'da 12 bin 260 adet hap ve toplam bin 550 adet ampul ele geçirildi

Erzincan’da polisin yaptığı yol uygulamasında reçeteye tabii ve uyuşturucu madde etkisi yapan toplam 12 bin 260 adet hap ve toplam 1550 adet ampul ele geçirildi.

Erzincan'da polisin yaptığı yol uygulamasında reçeteye tabii ve uyuşturucu madde etkisi yapan toplam 12 bin 260 adet hap ve toplam 1550 adet ampul ele geçirildi.


Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında yapılan çalışmada; durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde, otobüsün bagaj kısmında 1 yolcuya ait valiz içerisinde reçeteye tabii ve uyuşturucu madde etkisi yapan toplam 12 bin 260 adet hap ve toplam 1550 adet ampul ele geçirildi.


Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan İ.H.Y. (63) isimli şahıs “TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama veya Nakletme) maddesi kapsamında yapılan tahkikatın ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.