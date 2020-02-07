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Erzincan'da 12 bin çift gümrük kaçağı kadın çorabı ele geçirildi

Erzincan’da jandarmanın durdurduğu otomobillerde yapılan aramada 12 bin çift gümrük kaçağı kadın çorabı ile bin 420 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Erzincan'da jandarmanın durdurduğu otomobillerde yapılan aramada 12 bin çift gümrük kaçağı kadın çorabı ile bin 420 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.


Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında Tercan ilçesi D-100 karayolu üzerinde bulunan Mercan yol kontrol ve arama noktasında 3 farklı yabancı plakalı araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda bin 420 paket bandrolsüz sigara ile piyasa değeri 60 bin TL olan 12 bin çift gümrük kaçağı kadın çorabı ele geçirildi. Olaya karıştığı tespit edilen 4 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.


Erzincan İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada ise, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması amacıyla ilimizde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.

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