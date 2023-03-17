Erzincan'da 12 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı

Trafik Tescil ve Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 01 Mart - 15 Mart 2023 tarihleri arasında Erzincan il genelinde yapılan çalışmalarda 7 bin 376 araç denetlendi. 99 sürücüye ve 395 plakaya cezai işlem uygulandı. 37 araç trafikten men edilirken 12 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Denetimlerde 2 bin 314 yük taşıyan araç, 414 yolcu taşıyan otobüs, 98 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 915 emniyet kemeri, 8 okul servisi, 1074 alkol ve 553 diğer denetimler yapılırken belirtilen tarihler arasında Erzincan'da 29 maddi hasarlı, 29 yaralamalı ve 1 ölümlü trafik kazası meydana geldiği kaydedildi.