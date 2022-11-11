Erzincan'da 13 araç sürücüsüne 12 bin 743 lira ceza kesildi

Yapılan uygulamada, 13 araç sürücüsüne 12 bin 743 TL para cezası kesildi.

Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması amacıyla Erzincan il genelinde “Genel Asayiş Uygulaması” gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde, 610 kişinin GBT/KİHBİ/UYAP sorgulaması, 274 aracın ise denetim ve kontrolü yapılarak;

4 araç sürücüsüne KTK 91, Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan 784 TL, 5 araç sürücüsüne KTK 48/5, hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak, hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmaktan 9.115 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 65/1-a, taşıma sınırı üstünde yolcu almaktan 153 TL, 2 araç sürücüsüne KTK 34/a, Muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkmaktan 854 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 36/3-a, sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmaktan 1.837 TL olmak üzere toplamda 12 bin 743 TL para cezası uygulanarak 5 kişiye TCK 179/3, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Türk Polis Teşkilatı olarak, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” denildi.